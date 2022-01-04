За 12 крадіжок та угон авто мешканця Київщини засуджено до 5 років за ґратами
За публічного обвинувачення, яке підтримували прокурори Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури, судом ухвалено вирок чоловіку за незаконне заволодіння транспортним засобом та крадіжки (ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 185 КК України).
Прокурорами у суді доведено дванадцять випадків крадіжок з осель потерпілих та незаконне заволодіння транспортним засобом, які протягом 2021 року вчинив на території Київської області мешканець смт. Глеваха.
Вироком суду чоловікові призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років.
Також судом прийнято рішення про стягнення з обвинуваченого на користь потерпілих матеріальної шкоди в сумі майже 38 тис грн.Tweet