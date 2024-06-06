За ₴15 000 допомагав переоформити авто у сервісцентрах МВС з фальшивими довідками про перебування машин на військовому обліку

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 65-річному посереднику, що за гроші допомагав юридичним особам переоформити автомобілі, надаючи фальшиві довідки про перебування цих транспортних засобів на військовому обліку (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Крім того, повідомлено про підозру адміністратору територіального сервісного центру МВС, який незаконно надав цьому посереднику інформацію з обмеженим доступом з «Інформаційного порталу Національної поліції України» (ч. 2 ст. 362 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посередник за 15 000 гривень допомагав переоформити два автомобілі, надавши їх власнику дві підроблені довідки щодо перебування транспортних засобів на військовому обліку. Без цих документів переоформити автомобілі неможливо.

Також було встановлено, що підозрюваний отримував від одного з адміністраторів сервісного центру МВС інформацію щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Адміністратор зробив три запити до системи під своїм логіном, а згодом незаконно передав ці дані. Таким чином від допустив витік службової інформації.

Київська міська прокуратура