За $15000 обіцяв звільнити від військової служби: в Одесі затримали псевдоадвоката

Зловмисника затримали одразу після спроби виманити гроші у військовозобов’язаного. Щоби досягти бажаного, фігурант маніпулював жертвою. Подальшу долю ділка вирішить суд.

Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у співпраці зі слідчими ГУНП в Одеській області викрили на незаконних оборудках 33-річного мешканця Одеси. Як з’ясувалося, цей випадок не був першим у кримінальній біографії фігуранта.

Незважаючи на наявну судимість за шахрайство та нинішні обвинувачення у зловживанні впливом, зловмисник вирішив продовжити свою протиправну діяльність. Він запропонував чоловікові, який мав документи про бронювання до лютого 2026 року, взагалі зняти його з військового обліку за станом здоров’я. За це забажав отримати 15 000 доларів.

Для переконливості представився адвокатом та прикривався зв’язками із посадовцями районного Територіального центру комплектування, з якими нібито і мав намір домовлятися.

Щоб чоловік не відмовився від співпраці, зловмисник вдався до залякування: погрожував скасувати бронювання та подати його у розшук. Водночас, для якнайшвидшого отримання грошей, розповів про можливість провернути оборудку лише зараз, оскільки наступний шанс оформити документи буде не раніше ніж через пів року.

Одразу після отримання грошей оперативники ДВБ та слідчі одеської поліції затримали афериста у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України