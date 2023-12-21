За $2000 вигадували ухилянтам хвороби – у Львові знешкоджено корупційну схему

Під час отримання неправомірної вигоди правоохоронці затримали одного з фігурантів кримінального провадження – лікаря-хірурга місцевого медичного закладу. Йому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції продовжують системну роботу з протидії корупційним схемам, в яких фігурують представники військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій. За гроші вони допомагають чоловікам призовного віку отримати підстави для ухилення від мобілізації.

Корупційну схему, до якої причетні працівники медичного закладу, заблокували оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі ГУНП у Львівській області. За грошову винагороду у 2000 доларів спільники вигадували ухилянтам хвороби та видавали відповідні медичні довідки й висновки військово-лікарської комісії. На підставі виданих документів військовозобов’язаних безперешкодно знімали з обліку і таким чином вони уникали мобілізації.

20 грудня в приміщенні лікарні правоохоронці затримали одного з фігурантів кримінального провадження. Лікар-хірург отримав 2000 доларів за вирішення питання щодо визнання особи непридатною до служби. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Проводяться подальші слідчі заходи зі збору доказової бази для притягнення інших осіб, задіяних в корупційній оборудці. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачене покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України