За 21 тисячу доларів мешканець Львівщини обіцяв відстрочку від мобілізації

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 29-річному жителю одного з сіл Дрогобицького району за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний пообіцяв за 21 тисячу доларів США посприяти в ухиленні від мобілізації для двох військовозобов’язаних. Він запевнив їхню родичку, що має вплив на посадових осіб військово-лікарської комісії та може організувати виготовлення необхідних медичних документів. Йшлося про встановлення групи інвалідності, що стало б підставою для отримання відстрочки від призову на військову службу.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України після отримання усієї суми неправомірної вигоди. Наразі йому обрано запобіжний захід. Перевіряється причетність до злочинної схеми інших осіб.

Досудове розслідування і оперативний супровід – ГУ НП у Львівській області.

Довідка: санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону