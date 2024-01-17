За $6000 водій вивозив ухилянтів у спальному відсіку рейсового автобуса до Молдови

Зловмисник – водій міжнародного рейсу сполученням Одеса-Кишинів. «Клієнтуру» підшукував під час своїх рейсів. Фігурант затриманий в процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру.

Викрили та задокументували схему нелегального вивезення військовозобов’язаних українців за кордон співробітники відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 та оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області.

За даними поліцейських, організатор схеми – водій підшукував «клієнтів» безпосередньо під час рейсів, пропонуючи свої «послуги» з вивезення за кордон чоловіків призовного віку. Вартість – 6 000 доларів. Охочих скористатися «послугою» водій консультував стосовно маршруту, умов перевезення та поведінки на пункті пропуску. Розрахунки відбувалися вже на території Молдови.

Відповідно до розробленого плану, зустріч з «клієнтом» відбувалася за місцем відправлення автобуса. Спочатку чоловік сідав у салон, а після виїзду з міста розміщувався у спальному відсіку для відпочинку, розташованому під водійським сидінням. На українському кордоні, після проходження паспортного контролю, ухилянт залишав схованку і займав місце в салоні як звичайний пасажир.

Затримали організатора схеми під час спроби перевезти чоловіка призовного віку через кордон до Молдови.

Слідчі Одеського районного управління поліції № 1 повідомили затриманому про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За скоєне йому може загрожувати до дев’яти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Поліцейські встановлюють повне коло причетних до злочину осіб та кількість громадян, які вже встигли скористуватися «послугами» зловмисника.

Процесуальне керівництво, що розслідується за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, здійснює Київська окружна прокуратура міста Одеси. Заходи з викриття злочинної схеми проводилися спільно з Управлінням внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби.

Одеське районне управління поліції № 1