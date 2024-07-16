За $70 тисяч мешканець Київщини обіцяв працевлаштування на керівну посаду в ДП «Укрспирт»

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю Київщини за фактом шахрайства (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний повідомив знайомому, що за 70 тисяч доларів США може посприяти йому в працевлаштуванні на посаду директора ДП «Укрспирт», запевнивши, що має для цього відповідні «зв’язки».

Чоловіка затримали «на гарячому» під час одержання всієї обумовленої суми.

За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у понад 3 мільйони гривень застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Поліція Київської області за оперативного супроводу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура