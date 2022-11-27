За апеляцією прокурора скасовано виправдувальний вирок щодо правоохоронця-браконьєра

Черкаським апеляційним судом за апеляційною скаргою прокурора скасовано незаконний вирок суду першої інстанції, яким виправдано колишнього інспектора з охорони природно-заповідного фонду Канівського природного заповідника Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка та його спільника у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України, тобто у незаконному зайнятті рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду.

Нагадаємо, вказані особи в забороненому місці та за допомогою заборонених знарядь лову – сіток, незаконно виловили риби в акваторії Канівського водосховища річки Дніпро, внаслідок чого водним біоресурсам України було завдано шкоду на суму понад 36 тис. грн.

За принципової позиції прокурора судом апеляційної інстанції ухвалено новий вирок, яким вказаних осіб засуджено за інкриміноване кримінальне правопорушення та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожному.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури