За державну зраду судитимуть псевдомера Бердяньска та його заступника

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальні акти в порядку спеціального досудового розслідування стосовно двох громадян України за фактом державної зради та колабораційної діяльності та (ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, два мешканці Бердянська перейшли на бік ворога та добровільно погодились на співпрацю з представниками військової окупаційної адміністрації.

Один із них – голова структурного утворення Бердянської районної організації політичної партії «Союз лівих сил» був призначений «виконувачем обов’язків мера Бердянська». Про це він повідомив у березні мешканців окупованого міста через опубліковане в мережі Інтернет відеозвернення. Псевдопосадовець активно сприяв створенню та забезпечував діяльність очоленого ним незаконного органу влади.

Інший – зайняв псевдопосаду заступника мера Бердянська із зовнішньої, внутрішньої політики та масових комунікацій. Наразі він організував оприлюднення новин через проросійський Telegram-канал та погодив програму випуску на захопленій місцевій радіохвилі щодо діяльності незаконно створених у Бердянську органів влади.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура