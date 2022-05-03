За держзраду судитимуть черкащанку, яка передавала інформацію представникам рф

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жительки м. Черкаси за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що черкащанка мала проросійські погляди та працювала на рф з початку вторгнення окупаційних військ в Україну. Вона збирала та за допомогою месенджерів передавала представникам країни-агресора інформацію, фото та відеоматеріали про розташування на території Черкаської області військових об’єктів Збройних Сил України.

До вирішення справи по суті обвинувачена перебуватиме в умовах слідчого ізолятора.

Досудове слідство у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими УСБУ в Черкаській області.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 111 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне покарання, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури