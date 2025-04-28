За доказами поліцейських сім років за ґратами проведе чоловік, який пограбував 71-річного пенсіонера

Зловмисник вирвав у потерпілого сумку з документами та грошима в кабінці ліфту. Првоохоронці оперативно встановили нападника та під час слідчих дій вилучили у нього майно потерпілого.

Наприкінці грудня 2024 року до поліції Києва надійшло повідомлення про пограбування пенсіонера. На місце події прибули оперативники та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції та з’ясували, що у ліфт багатоповерхівки, вслід за місцевим мешканцем зайшов невідомий чоловік, який раптово вихопив сумку пенсіонера та втік.

Розшукали 39-річного зловмисника, раніше судимого за майнові злочини, оперативні співробітники підрозділу з залученням співробітників кримінального аналізу. Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили у якості речових доказів особисті речі потерпілого — гаманець з банківськими картками, документами та гроші.

Тоді слідчими повідомлено про підозру затриманому за трьома статтями:

ч. 4 ст. 186 (грабіж), ч. 1 ст. 357 (викрадення офіційного документу), ч. 1 ст. 200 (підробка документів на переказ та їх використання) Кримінального кодексу України

та обвинувальний акт скеровано до суду.

Днями Подільський суд визнав підозрюваного винним та присудив йому покарання – сім років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва



Наталія Крот