За домашнє насильство над матір’ю прикарпатець відправиться за ґрати

За публічного обвинувачення Калуської окружної прокуратури суд визнав винним 49-річного чоловіка у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 Кримінального кодексу України).

Його засуджено до 1 року 9 місяців позбавлення волі.

У суді прокурор довів, що мешканець Калуша систематично вчиняв відносно своєї матері психологічне насильство. Він ображав та принижував матір, а також погрожував їй фізичною розправою, чим завдавав психологічних страждань.

При призначенні покарання суд врахував, що чоловік неодноразово був судимий за аналогічні правопорушення щодо матері.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Івано-Франківська обласна прокуратура