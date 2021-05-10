За фальшиве водійське посвідчення в Польщі українець може сісти на 5 років

Це було, здавалося б, звичайне зіткнення двох автівок. Але під час перевірки документів виявилось, що зловмисник використовував підроблене посвідчення водія.

У суботу, 8 травня, о 20.00 год. поліцейські отримали повідомлення про зіткнення у с. Жукув, що в Любуському воєводстві. З’ясувалося, що зловмисником був 31-річний громадянин України, який був за кермом Volkswagen і врізався у авто Skoda.

За словами речника КПП в Картузах Петра Гданця, поліцейські відразу зрозуміли, що українець використовував підроблений документ. Як виявилось, суд раніше взагалі заборонив йому керувати автомобілем.

Чоловік може бути позбавлений волі на строк до 5 років за використання фальшивого водійського посвідчення. Зараз працівники поліції з’ясовують, яким саме чином 31-річний чоловік отримав підробку. // inpoland.net.pl