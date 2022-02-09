За фейкове мінування маріупольця засуджено до 2-х років позбавлення волі

Донецький апеляційний суд підтримав правову позицію прокурорів Донецької обласної прокуратури щодо призначення більш суворого покарання 31-річному чоловіку, винному у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, що загрожувало загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками (ч. 1 ст. 259 КК України).

Прокурори у суді довели, що увечері 28 грудня 2020 року мешканець м. Маріуполя зателефонував на спеціальну лінію «102» Національної поліції в Донецькій області та повідомив завідомо неправдиву інформацію про нібито підготовку вибуху на пост-мосту по вул. Шмідта у Центральному районі міста.



У ході перевірки повідомлення правоохоронці вибухонебезпечних речовин не виявили, натомість особу «мінера» встановили.

16 квітня 2021 року Жовтневий районний суд м. Маріуполя призначив зловмиснику покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з випробуванням на 1 рік. Вважаючи вирок занадто м’яким, прокуратура подала апеляційну скаргу.

Наразі вирок суду першої інстанції скасовано та ухвалено новий, згідно з яким чоловік 2 роки свого життя проведе за ґратами.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури