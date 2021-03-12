Мошенники похитили 2 млн. гривен, предназначенных для клиентов банков

В Виннице и Киеве полицейские задержали мошенников, которые обманули фонд государственного гарантирования вкладов. Они обворовали государство на два миллиона гривен.

Об этом сообщают новости «Сегодня».

Шестеро мужчин имели доступ к персональным данным реальных владельцев депозитов в банках, которые обанкротились. Вернуть деньги им должно было государство. Мошенники подделывали паспорт вместо них получали компенсацию.

Известно, один из подозреваемых – россиянин. Сейчас полицейские выясняют, сколько украинцев остались без своих сбережений.

У нарушителей изъяли деньги, поддельные паспорта и флэшки.