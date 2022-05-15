Збитки на ₴128 000 — у Середина-Буді слідчі поліції повідомили про підозру посадовцю

Зловживаючи службовим становищем, посадовець самовільно збільшив площу вибірково-санітарної вирубки лісу, чим завдав збитків державі на суму 128 000 гривень.

Встановлено, що перебуваючи на посаді виконуючого обов’язки відділу Улицького природоохоронного науково-дослідного відділення Деснянсько-Старогутського національного природного парку, 39-річний чоловік з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, самовільно збільшив площу вибірково-санітарної вирубки лісу.

В подальшому він надав незаконну вказівку бригаді лісорубів щодо вирубки помічених ним дерев. Варто зазначити, що останні були впевнені в законності цієї діяльності.

У підсумку посадовець склав неправдивий акт, де зазначив меншу площу санітарної вирубки, плануючи у подальшому присвоїти собі надлишок вирубаних дерев.

Слідчі вже з’ясували, що діями вказаного посадовця був завданий збиток державі на суму 128 000 гривень.

Чоловіку вже оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України: ч.4 ст. 246 «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу», ч. 1 ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» та ч. 1 ст. 366 «Службове підроблення». Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області