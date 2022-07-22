Мешканець Торецька вбив приятеля через різницю у поглядах

За клопотанням Бахмутської окружної прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 48-річному чоловіку, який обґрунтовано підозрюється в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 19 липня 2022 року двоє мешканців м. Торецька вживали спиртні напої вдома в одного з них. Через деякий час між чоловіками виникла сварка на ґрунті різних політичних поглядів.

Намагаючись довести гостю свою правоту, господар будинку схопив кухонний ніж та завдав йому не менше 6 ударів по тулубу та руці. Увечері того ж дня 50-річний потерпілий помер у лікарні від гострої крововтрати.

Досудове розслідування триває.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури