За фіктивну оренду землі та підроблення документів судитимуть директора агрофірми

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора агропідприємства за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор агрофірми «укладав» договори щодо оренди земельних ділянок з потерпілими. Щоправда, громадяни і самі не знали, що укладають такі угоди, оскільки обвинувачений надавав підроблені документи від їхнього імені до органу державної реєстрації — це підтверджено висновком проведеної судово-почеркознавчої експертизи.

Таким чином обвинувачений отримав у оренду майже 15 га земель, розташованих на території Харківської області.

Усього встановлено чотирьох потерпілих.

Чоловіка судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура