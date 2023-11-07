У розтраті ₴7,7 млн., виділених на закупівлю твердопаливних котлів, підозрюють керівника КП Конотопської міськради

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області у взаємодії зі співробітниками Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, попри наявність порушень під час проведення тендерної процедури, у 2022 році директор комунального підприємства уклав низку договорів на закупівлю твердопаливних котлів із підприємством, яким фактично керує його син. У подальшому, згідно умов договору, підприємству з бюджету перераховано близько 15 млн грн. Однак на даний час один із твердопаливних котлів «Теплогенратор модульний» вартістю 3,9 млн грн взагалі не поставлений, а інші придбані за значно завищеною ціною.

Згідно висновку судово-економічної експертизи, збитки внаслідок зайвої сплати на користь підприємства документально підтверджуються на загальну суму 7,7 млн грн.

Стосовно фактичного та юридичного керівництва підприємства триває слідство.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру директору комунального підприємства Конотопської міської ради за фактом розтрати 7,7 млн грн бюджетних коштів шляхом службового підроблення (ч. 4 та ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Відділ комунікації поліції Сумської області