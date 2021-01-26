За хабар у 4 000 доларів за пом’якшення покарання судитимуть двох поліцейських

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох співробітників Бучанського відділення поліції Ірпінського відділу поліції ГУ НП в Київській області, викритих у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, підбурюванні до надання неправомірної вигоди, а також у спробі шахрайського заволодіння чужим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, слідчий та оперуповноважений сектору кримінальної поліції Бучанського відділення поліції, діючи у змові, вимагали у громадянина, підозрюваного у вчиненні крадіжки, неправомірну вигоду у сумі 4 000 доларів США за не звернення до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також за ці гроші правоохоронці обіцяли сприяти у призначенні чоловіку покарання, не пов’язаного із позбавленням волі шляхом начебто вирішення питання з прокурором про укладення угоди про визнання винуватості.

Наразі обвинувальний акт відносно співробітників поліції скеровано до Ірпінського міського суду Київської області для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Київської міської прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура