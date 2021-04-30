За хабарництво колишній в.о. директора лісгоспу відправиться за ґрати на 6 років

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду переглянула вирок колишньому в.о. директора держпідприємства «Ржищівський військовий лісгосп» Олександра Левківського.

Про це повідомила пресслужба палати.

ВАКС відправив колишнього в.о. директора лісгоспу за ґрати на 6 років

Фото: kyivlis.gov.ua

У серпні Антикорупційний суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі за отримання хабаря (ч.3 ст.368 Кримінального кодексу). Прокуратура визнала вирок занадто м’яким та подала апеляцію, де покарання збільшили до 6 років.

Пособнику Юрію Марисику також збільшили покарання з 3 до 5 років позбавлення волі за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу.

Вирок набрав законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржений в Касаційному кримінальному суді Верховного Суду протягом трьох місяців.

Нагадаємо, що директора лісгоспу обвинувачували в отриманні неправомірної вигоди, за змовою з пособником, за допомогу у виділенні земельної ділянки.

Державне підприємство «Ржищівський військовий лісгосп» складається з двох лісництв і знаходиться в Київській області. Його площа — 14 169,8 га. // LB.ua

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