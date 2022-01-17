За сутенерство та створення мережі борделів у Дніпрі затримали учасників організованого злочинного угруповання

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією і створення або утримання місць розпусти і звідництво. Фігурантам вручені повідомлення про підозру та обрані запобіжні заходи.

Встановлено, що злочинна група складалася з шести осіб. Лідер групи – 42-річний чоловік орендував приміщення для розміщення борделю, займався рекламою та контролював роботу своїх співробітниць. При цьому більшу частину прибутку забирав собі. Йому «допомагали» чотири спільниці та 1 чоловік, які працювали адміністраторами у борделі, займалися розміщенням рекламних оголошень у мережі Інтернет, спілкувалися з «клієнтами», вели бухгалтерію, проводили «співбесіди» з кандидатками, які бажали надавати сексуальні послуги за гроші, й координували їх роботу. Також поліцейські встановили 12 жінок, які займалися проституцією. Година інтимних послуг коштувала від 1200 до декількох тисяч гривень.

Припинили злочинну діяльність оперативники міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області спільно зі слідчими Дніпровського районного управління поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської окружної прокуратури. Вони виявили квартиру та приватний будинок, де функціонували борделі.

За місцями мешкання фігурантів, в їх автомобілях та безпосередньо в місцях розпусти відбулися 10 обшуків, в ході яких поліцейські вилучили ряд речових доказів — грошові кошти в сумі 220 тисяч гривень, рекламні візитки, банківські картки, чорнові записи та інші предмети. Також вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувались при розміщенні оголошень про надання послуг сексуального характеру за гроші та для домовленостей із клієнтами. Крім цього, чоловік зберігав за місцем мешкання чотири пакунки з речовиною, схожою на марихуану. Їх вилучили та направили на експертизу.

За скоєння чотирьох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, та двох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України, трьох членів організованої злочинної групи затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вручили повідомлення про підозру. Організатору групи та одній із спільниць судом обрані запобіжні заходи у виді тримання під вартою, що одна жінка перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. За скоєне їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Щодо ще трьох осіб збирається доказова база. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області