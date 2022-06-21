За хабарництво поліцейського та його пособника засуджено до 5 років позбавлення волі

Барський районний суд Вінницької області погодився з обґрунтованими доводами Вінницької обласної прокуратури та визнав винуватим оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Барського відділення Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області в отриманні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб та носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 263 КК України). А також його пособника – в отриманні неправомірної вигоди та самовільному присвоєнні владних повноважень, поєднаному з вчиненням суспільно небезпечних діянь (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 353 КК України).

Прокурором доведено, що поліцейський разом зі спільником (цивільною особою, яка представлялася співробітником правоохоронних органів) у квітні 2017 року вимагали та отримали від двох громадян неправомірну вигоду у розмірі 12 тис. грн за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних речовин.

Суд визнав колишнього поліцейського та його спільника винними у скоєнні інкримінованих корупційних кримінальних правопорушень та призначив кожному покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки та з конфіскацією усього належного їм на праві власності майна.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури