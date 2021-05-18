На Львівщині затримали зловмисника, який зарізав дружину

Чоловік завдав жінці удару ножем у ділянку грудей під час конфлікту, ушкодивши їй легеню та діафрагму. У поліцію та до медиків він не звертався, натомість – намагався «лікувати» поранену самостійно. За кілька днів поранена померла вдома.

Про це повідомили у пресслубі поліції Львівщини.

У понеділок, 17 травня, у Самбірський районний відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків у місті Самбір виявлено тіло 50-річної господині без ознак життя.

На місце події негайно виїхали: слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції, дільничний офіцер, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб територіального відділу поліції. На тілі жінки правоохоронці виявили рану в ділянці грудей. Як у подальшому встановили медики, внаслідок ножового поранення у загиблої були пошкоджені легеня та діафрагма, що і призвело до смерті.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 50-річний чоловік загиблої, з якою вони проживали у будинку разом. 15 травня ввечері між подружжям виник конфлікт, під час якого чоловік завдав дружині удару ножем в ділянку грудей, ушкодивши легеню та діафрагму. У поліцію та до медиків зловмисник не звертався, натомість – намагався «лікувати» поранену самостійно. 17 травня жінка померла.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. // Форпост