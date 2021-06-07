За хабарництво судитимуть ексголову сільської ради

4 червня 2021 року Первомайською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього сільського голови однієї з сільських рад Арбузинського району за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Керівник Первомайська окружна прокуратура Миколаївської області Костянтин Щербак повідомив, що у липні 2020 року сільський голова одержав неправомірну вигоду в розмірі 12500 грн від громадянки за надання дозволу на розбирання не житлового приміщення, розташованого та території сільської ради.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура