Збитки держпідприємству у сфері атомної енергетики у майже ₴5 млн. – на Запоріжжі судитимуть службову особу

За процесуального керівництва Василівської окружної прокуратури Запорізької області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно службової особи Запорізького відділення відокремленого підрозділу «Складське господарство» державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, матеріально-відповідальна особа підприємства, будучи зобов’язаною контролювати та забезпечувати стан зберігання матеріальних цінностей та обладнання у складських приміщеннях підприємства, розтратила на користь третіх осіб побутові товари, що перебували на балансі одного зі складів, на суму понад 221 тис грн.

Також підозрювана, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків, не забезпечила зберігання товаро-матеріальних цінностей складу – понад 343 тони дизельного палива, чим спричинила матеріальні збитки підприємству майже на 5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими відділу поліції № 1 Василівського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури