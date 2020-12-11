У Миколаєві вилучили партію фальсифікованого алкоголю вартістю понад ₴2 млн.
Під час проведення операції «Акциз-2020» співробітники ДФС провели обшук складського приміщення, де виявили 11 120 літрів прозорої рідини з різким запахом спирту.
За попередньою інформацією, власники вилученого в подальшому планували розфасувати «алкоголь» та направити його для подальшого продажу споживачам.
Наразі вилучену з незаконного обігу рідину передано на відповідальне зберігання підакцизних товарів. Відібрані зразки відправлені на дослідження.
Тривають слідчі дії.
Державна фіскальна служба УкраїниTweet