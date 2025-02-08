За інформацією про вчинення поліцейським насильства щодо вихованця дитячого будинку на Львівщині призначено службове розслідування

Сьогодні, 7 лютого, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, у якій йшлось про те, що в одному з дитячих будинків у місті Буськ поліцейський нібито вчинив насильство щодо одного з вихованців.

За фактом призначено службове розслідування, яке перебуває на контролі керівництва поліції Львівщини. За результатами буде прийняте рішення щодо притягнення винних до відповідальності.

На час проведення розслідування поліцейський, про якого згадувалось у публікації, відсторонений від виконання службових обов’язків.

Відділ комунікації поліції Львівської області