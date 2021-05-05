За катування українських військових повідомлено про підозру двом учасникам НЗФ РФ

Прокурорами Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом громадянам України у жорстокому поводженні з військовополоненими та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що один із підозрюваних з квітня по грудень 2014 року, будучи охоронцем в одній з «в’язниць» окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області, облаштованій у захопленому приміщенні Управління СБУ, жорстоко поводився з військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони. З метою деморалізації українських воїнів він регулярно катував їх, завдаючи численні удари руками і гумовим кийком по різним частинам тіла.

За даними слідства, інший підозрюваний з квітня 2014 року по лютий 2016 року, будучи охоронцем тієї ж «в’язниці», принижував військовослужбовців батальйону територіальної оборони, словесно ображаючи, залякуючи їх та погрожуючи їх життю.

Такі злочинні дії є серйозним порушенням статті 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, статті 11 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління СБУ.

Наразі встановлено понад 250 випадків катувань військовослужбовців та цивільних у цій «в’язниці ДНР». Загалом в матеріалах кримінального провадження йдеться про 170 незаконних місць несвободи на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, де учасниками НЗФ РФ утримувалося понад 3500 тис осіб.

Офіс Генерального прокурора