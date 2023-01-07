За колабораційну діяльність на Херсонщині судитимуть ще двох осіб

Прокурори Херсонської обласної прокуратури та Скадовської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року двоє мешканців Херсонщини вступили у злочинну змову з представниками країни-агресора.

Чоловік добровільно погодився зайняти псевдопосаду «голови військово-цивільної адміністрації Голопристанської міської територіальної громади Скадовського району Херсонської області». А жінка обійняла псевдопосаду «першого заступника голови військово-цивільної адміністрації Голопристанської міської територіальної громади Скадовського району Херсонської області».

Обвинувачені активно виконують доручення військово-політичного керівництва РФ, спрямовані на утвердження влади країни-агресора на території області.

Наразі обвинувачені перебувають у розшуку.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора