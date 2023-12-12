За колабораціонізм судитимуть чотирьох мешканок Старобільщини

Прокурори Старобільської окружної прокуратури Луганської області скерували до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох псевдопосадовиць за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що мешканки Старобільщини після повномасштабного російського вторгнення пішли на співпрацю з ворогом.

Колишні головний спеціаліст одного з відділів Пенсійного фонду України та працівниця ЦНАПу з Марківки добровільно обійняли посади так званого «директора Марківського комплексного центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)» та «начальника відділу праці та соціального захисту населення адміністрації Марківського району лнр».

Також керівні посади отримали ексзаступниця начальника управління соціального захисту населення Біловодської райдержадміністрації та держслужбовиця Старобільського відділення управління Фонду соціального страхування України.

Після окупації території регіону одна стала «начальником управління праці та соціального захисту населення адміністрації Біловодського району лнр», інша ‒ «начальником відділення філії державної установи Фонд соціального страхування лнр у місті Старобільськ».

Обвинувачені організовують роботу вказаних підрозділів, звітують перед керівництвом окупаційних «адміністрацій» про виконання визначених завдань, здійснюють добір кадрів та агітують місцевих мешканців до співпраці з окупантами.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)