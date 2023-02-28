За колабораціонізм судитимуть ексвійськовослужбовця ЗСУ на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього військовослужбовця ЗС України за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений у червні 2022 року добровільно погодився обійняти посаду у незаконному правоохоронному органі – Балаклійському відділенні народної міліції, створеному на тимчасово окупованій території Балаклії Харківської області.

На нього було покладено обов’язки щодо охорони аптек на тимчасово захопленій території, проведення оглядів місця події, вилучення наркотичних засобів, зброї, складання протоколів пояснень, опечатування речових доказів та передача їх до так званої «військової комендатури м. Балаклія».

Досудове розслідування здійснювалося Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у військовій

та оборонній сфері об’єднаних сил