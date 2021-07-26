За крадіжку сировини з нафтопроводу на Сумщині судитимуть чотирьох осіб

Сумською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи з чотирьох осіб за фактом крадіжки, незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, пошкодження об’єктів магістральних нафтопродуктопроводів, підкупу працівника підприємства (ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 292, ч. 1 ст. 354 КК України).

За даними слідства, обвинувачені, діючи у складі організованої групи, на території Роменщини під’єднали трубу до магістрального нафтопроводу «Охтирканафтогаз» та відкачували продукцію в ємності, які були встановлені в покинутому будинку на околиці села. Звідти вони забирали викрадену сировину на спеціально обладнаному транспортному засобі та вивозили на підпільні нафтопереробні підприємства. Встановлено, що група діяла з вересня 2020 року по січень 2021 року. Під час обшуків вилучено 23 т сировини, знаряддя вчинення злочину та транспортний засіб.

Протиправну діяльність організованої групи припинено у січні 2021 року Управлінням СБУ в Сумській області спільно зі слідчим управлінням Головного управління ДФС у Сумській області за процесуального керівництва прокуратури.

На даний час ще двоє спільників обвинувачених оголошені в розшук.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури