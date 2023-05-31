За махінації із землями в акваторії порту «Чорноморськ» майже на ₴25 млн. судитимуть групу експосадовців

Серед обвинувачених – колишній перший заступник Голови агентства водних ресурсів України — ексзаступник міністра захисту довкілля та природніх ресурсів, колишній міський голова Чорноморська та колишній начальник відділу Держводагентства. Їм може загрожувати до шести років позбавлення волі.

Як встановили співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Нацполіції, обвинувачені, перебуваючи на своїх посадах, розробили злочинну схему щодо виведення із державної власності земельної ділянки, що знаходиться в акваторії Чорноморського порту.

Всупереч чинному законодавству та без відповідного погодження з Кабміном фігуранти надали дозвіл та затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,7 га в акваторії Сухого лиману. В подальшому цю земельну ділянку незаконно передали товариству в довгострокову оренду під будівництво об’єктів.

Внаслідок незаконного відчуження земельної ділянки державі завдано збитків на суму майже 25 млн грн.

У лютому 2023 року учасникам злочинної «схеми» було повідомлено підозри.

Наразі за погодженням з Офісом Генерального прокурора обвинувальні акти стосовно групи осіб скеровано до суду. Колишньому першому заступникові керівника агенства водних ресурсів — ексзаступникові міністра захисту довкілля та природніх ресурсів, колишньому міському голові Чорноморська та ексначальникові відділу Держводагентства інкримінують ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

За скоєне експосадовцям може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України