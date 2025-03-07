За незаконне позбавлення волі з погрозою насильства судитимуть учасників злочинної групи вимагачів

Вінницькою обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно організатора та членів організованої групи, які обвинувачуються у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому з корисливих мотивів, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань та у вимаганні вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження майна, вчинених організованою групою, повторно (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).

Учасники злочинної групи обвинувачуються у тому, що впродовж 2021-2024 років, зорганізувавшись у стійке злочинне угрупування із застосуванням фізичної сили, погрозами знищення та пошкодження майна, а також вчиненням незаконного позбавлення волі, вимагали продати за заниженими цінами частки належного їм нерухомого майна або викупити у членів організованої групи за завищеними цінами частки майна, заздалегідь ними придбані у інших власників.

Задокументовано п’ять епізодів вимагання вчинених організованою групою та один групою за попередньою змовою.

Крім того, організатор також обвинувачується у легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, незаконному заволодінні будь-яким способом (крадіжка) паспортом та умисному одержанні доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та умисному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження (ч. ч. 1, 2 ст. 209, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

У ході досудового розслідування проведено обшуки, під час яких вилучено речові докази злочинної діяльності – документи, підтверджуючі зазначені вище обставини, чорнові записи, грошові кошти тощо.

Накладено арешт на майно підозрюваних: на чотири квартири та дев’ять земельних ділянок, житловий будинок, 2 автомобілі, а також грошові кошти.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом, членам групи загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділу управління СБУ у Вінницькій області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури