За незаконне знищення майже 200 дерев підприємство сплатить ₴2,4 млн.

За участі Спеціалізованої екологічної прокуратури Вінницької обласної прокуратури рішенням Господарського суду Вінницької області задоволено позов до одного з лісогосподарських підприємств області про відшкодування збитків, спричинених довкіллю внаслідок незаконної рубки лісу.

Установлено, що у 2019 одним з лісогосподарських підприємств області, на території теперішньої Літинської селищної об’єднаної територіальної громади Вінницької області, під виглядом вібіркових санітарних рубок незаконно зрізано 177 дерев породи дуб, граб, черешня різних діаметрів, чим заподіяно шкоду навколишньому природному середовищу на суму 2, 4 млн гривень.

Прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнути з підприємства вказану шкоду, та як наслідок рішенням суду зобов’язано підприємство відшкодувати збитків в дохід місцевого бюджету.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури