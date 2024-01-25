Збирав донати з родин бійців ЗСУ на неіснуюче спорядження, а гроші витрачав на розваги

На Житомирщині 24-річного ділка вдруге судитимуть за шахрайство

Прокурор Чуднівської окружної прокуратури надіслав до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом шахрайства, вчиненого повторно, та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, 24-річний житель Чуднівської громади з вересня 2022 по січень 2023 роки виманював кошти у громадян під видом постачання безкоштовних речей для бійців ЗСУ.

Для реалізації шахрайської схеми приєднався до волонтерських груп у Телеграм-каналі. Там встановлював контакт з авторами постів, які шукали військове спорядження, маскувальні халати, спальні мішки, рації, рюкзаки тощо. Це були рідні військовослужбовців, волонтери, переселенці з міст, які активно обстрілюються ворогом.

Зловмисник запевняв їх, що має необхідний товар та поставить його безкоштовно, лише за донат, який вони вважають за потрібне перерахувати. Для цього надавав реквізити особистого рахунку.

Довіряючи інформації у волонтерськ их групах, потерпілі перераховували різні суми – від 500 грн до декількох тисяч на вказаний «постачальником» рахунок.

Так, житель Чернігівщини, маючи намір придбати декілька військових амуніцій, сприйняв пропозицію про донати як реальну допомогу бійцям та здійснив 50 переказів на загальну суму 18,5 тис. грн.

Серед потерпілих – матір захисника, сестра військовослужбовця, волонтер – майже десяток жителів різних областей. Вони гроші перерахували, а речі, які очікували бійці на лінії зіткнення, зокрема, й під Бахмутом, так і не отримали.

Унаслідок шахрайських дій обвинувачений збагатився на майже 25 тис. грн. Одержані донати витрачав на розваги – казино, онлайн-ігри, купував продукти.

Це не перший злочин фігуранта, пов’язаний із шахрайством. Наразі у суді стосовно нього триває розгляд ще однієї справи за аналогічним обвинуваченням.

Досудове розслідування проводило відділення поліції № 5 Житомирського райуправління поліції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури