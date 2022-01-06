За незаконну порубку дерев на Луганщині судитимуть двох братів

Прокурори Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області підтримують публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо незаконної порубки дерев, якою заподіяно істотну шкоду (ч. 2 ст. 246 КК України). Співучасниками злочину виявилися два брати, один з яких раніше двічі судимий.

Наразі співробітники правоохоронних органів направили до суду обвинувальний акт.

За даними слідства, місцеві мешканці з метою вирубки дерев для опалення власного житлового будинку вирушили до полезахисної лісосмуги, розташованої поблизу с. Донцівка. Брати за допомогою бензопили незаконно спиляли 12 сироростучих акацій.

Власними незаконними діями чоловіки завдали шкоди державі на суму понад 40 000 гривень.

На місці події правоохоронці вилучили деревину та знаряддя вчинення злочину. За наполегливої позиції прокурора на майно накладено арешт.

В рамках кримінального провадження Новопсковською селищною радою заявлено цивільний позов про відшкодування збитків.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими відділу поліції № 1 Старобільського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Новопсковського відділу

Старобільської окружної прокуратури)