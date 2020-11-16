За одержання $160 тисяч хабара судитимуть екс-депутата Полтавської райради та його спільників

Полтавською обласною прокуратурою до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Полтавської районної ради та двох його спільників за зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, обвинувачені одержали 160 тис. дол. США від представника наукової установи за вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області з метою видачі останніми наказів про надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою земельних ділянок загальною площею майже 100 га.

Викрили діяльність осіб у травні цього року за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало слідче управління Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури