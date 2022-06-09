За передачу ворогу інформації про місцезнаходження ЗСУ судитимуть харків’янку

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Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 53-річної харків’янки за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, жінка з 25 лютого по 9 березня 2022 року за допомогою месенджера передавала представнику країни-агресора відомості щодо місцезнаходження військової техніки, особового складу ЗСУ, а також про їх переміщення по м. Харкову. При цьому вона усвідомлювала, що ці дані будуть використовуватися ворогом для подальших бомбардувань мирного міста.

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16 березня цього року жінці повідомлено про підозру та в подальшому взято під варту.

Обвинувальний акт направлено до Жовтневого районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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