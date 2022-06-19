За підозрою у вбивстві жителя Дніпра затримали 42-річного чоловіка

Під час конфлікту підозрюваний наніс потерпілому ножове поранення у груди. Від отриманих травм 53-річний чоловік помер на місці.

17 червня близько 12.00 до поліції надійшло повідомлення, що біля одного з будинків в Індустріальному районі жінка виявила тіло свого співмешканця без ознак життя.

Працівники відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції встановили та затримали 42-річного жителя, який може бути причетний до злочину. Оперативники з’ясували, що 12 червня між сином заявниці та потерпілим виник конфлікт, під час якого підозрюваний завдавав удар у груди 53-річному чоловіку. Щоб приховати сліди злочину, затриманий виніс тіло вбитого за будинок та сховав під будівельними матеріалами.

17 червня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції