За підозрою у вбивстві містянина у Дніпрі затримали 47-річного чоловіка

В Чечелівському районі конфлікт між чоловіками закінчився вбивством. Нападника розшукали та затримали правоохоронці.

4 грудня близько 21.20 до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ножовим пораненням. Правоохоронці зʼясували, що біля одного з магазинів між двома чоловіками виникла сварка, під час якої нападник вдарив ножем у груди 35-річного потерпілого. Від отриманої травми чоловік помер на місці, а зловмисник втік.

Для затримання фігуранта правоохоронці залучили кінолога зі службовою собакою – німецькою вівчаркою Тайсон. Від місця злочину пес провів поліцейських до місця мешкання зловмисника. Та вже впродовж години підозрюваний у тяжкому злочині був затриманий працівниками кримінальної поліції.

У нападника поліцейські вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

5 грудня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За злочин чоловіку може загрожувати до 15 років за ґратами. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП №1