Костопільчанина судитимуть за продаж «гуманітарних позашляховиків»

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно жителя Рівненщини про обвинувачення останнього у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що житель міста Костопіль, продав 4 позашляховики та намагався продати ще 2 автомобілі з яких: 3 автомобілі «Mitsubishi L200», 2 – «Nissan Navara» та 1 – «Ford Ranger» на суму 21600 доларів США та 20000 гривень. Зазначені автомобілі ввозились на територію України, як гуманітарна допомога.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Рівненській області, за оперативного супроводу працівників УСБУ в області.

Наразі прокуратурою ініційовано питання про передачу зазначених позашляховиків на потреби ЗСУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигдяді позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури