За підпал 4-х автомобілів судитимуть жителя Хмельниччини (фото)

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Хмельницького скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного жителя Хмельницького району за фактом умисного знищення та пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Встановлено, що у лютому цього року чоловік з помсти вирішив спалити автомобілі свого знайомого. Для цього взяв з собою молоток, каністру палива та попрямував на стоянку. Там розбив вікна, залив салони трьох автівок бензином та підпалив.

Вогонь також перекинувся на ще одне авто, яке було припарковане поруч.

В результаті пожежі три автомобілі знищено повністю і один пошкоджено. Завдана потерпілим шкода становить майже 700 тис. грн.

Встановлено, що під час вчинення злочинів обвинувачений перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури