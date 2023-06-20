За побиття малолітніх дітей у скейт-парку судитимуть киянина

Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 36-річного киянина за фактом побиття малолітніх дітей (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст.126 КК України).

Інцидент трапився 30 квітня 2023 року на території парку «Партизанської Слави».

Згідно з матеріалами слідства, чоловік через надуманий привід вступив в конфлікт із двома малолітніми відвідувачами парку, які каталися на скейтах. Під час інциденту підозрюваний наніс хлопчикам 12 та 13 років удари по різним частинам тіла.

За висновком судово-медичного експерта, травми, які отримав 13-річний юнак, відносяться до легких тілесних ушкоджень. Іншому малолітньому учаснику події внаслідок спричинених ударів завдано фізичного болю.

Наразі обвинувальний акт відносно чоловіка скеровано до Дарницького районного суду м. Києва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура