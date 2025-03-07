За податкову оборудка на 8 млн. судитимуть директора одеського підприємства-експортера

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах (ч. 2 ст. 212 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений навмисно приховав частину прибутку від експорту понад 6,6 тис тонн шроту соняшникового, який був відправлений до Туреччини морським шляхом. У податкову звітність за перше півріччя 2024 року він не включив значну частину доходу від цієї угоди.

Кількість фактично проданої продукції та дохід підприємства були в рази більшими, ніж офіційно задокументовані в податковій декларації. Відповідно, сума податків та інших обов’язкових платежів повинна була сплачуватись більша.

Внаслідок таких неправомірних дій держава недоотримала понад 8 мільйонів гривень податків та інших обов’язкових платежів.

Наразі забезпечено відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

Досудове розслідування – ТУ БЕБ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури