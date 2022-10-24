В організації та проведенні псевдореферендуму підозрюються ще шість колаборантів із Луганщини
За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру шістьом громадянам України, які брали участь в організації та проведенні псевдореферендуму на Луганщині. Їм інкриміновано посягання на територіа льну цілісність та недоторканість України та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Слідством встановлено, що в листопаді 2018 року шестеро мешканців Луганщини прийняли присягу «депутатів народної ради лнр ІІІ скликання».
У подальшому, підозрювані безпосередньо взяли участь в організації проведення незаконного «референдуму» на тимчасово окупованій території Луганської області, а також здійснили публічні заклики до проведення та участі у незаконному заході, який був проведений у період з 23 вересня 2022 року по 27 вересня 2022 року.
Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратуриTweet