За податкову оборудку на суму понад ₴8,7 млн. судитимуть директора одеського підприємства

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства, яке займається оптовою торгівлею спортивним одягом та взуттям, за фактом умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений не відобразив у податкових деклараціях за 2022 рік вартість безоплатно отриманого підприємством товару (кросівки (поліуретан), імпортованого з Китаю.

У такий спосіб він ухилився від сплати понад 8,7 млн грн податку на прибуток.

У ході досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало завдану державі шкоду.

Досудове розслідування – ТУ БЕБ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури