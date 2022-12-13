За пограбування на $200 тис. на Одещині судитимуть експравоохоронця та його спільників

Прокурори Одеської обласної скерували до суду обвинувальний акт щодо правоохоронця та двох його спільників за фактом грабежу та незаконного поводження з боєприпасами (ч. 5 ст. 186, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що у вересні цього року поліцейський разом зі спільниками спланували напад на одесита, який збирався отримати у відділенні банку 200 тис дол США для придбання нерухомості.

Обвинувачені, дочекавшись коли потерпілий зняв з рахунку гроші, напали на нього у під’їзді будинку та побили. Забравши гроші, чоловіки спробували втекти з місця злочину на власному авто. В цей момент їх затримали правоохоронці.

У ході обшуків за місцем мешкання правоохоронця вилучили боєприпаси, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Одеській області.

Офіс Генпрокурора