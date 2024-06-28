За пособництво окупантам та вчинення воєнного злочину судитимуть екскерівника херсонського медзакладу

Після окупації росіянами обласного центру 70-річний директор комунального закладу Херсонської обласної ради «Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат» вирішив продовжити свою «медичну службу» при загарбницькій владі. Він знов очолив вказаний медичний заклад, який тоді вже був захоплений окупантами.

Під час «роботи» фігурант організував функціонування установи за стандартами рф, завзято сприяв окупаційній владі, виконував вказівки її представників, а також забезпечив незаконне переміщення пацієнтів до окупованого Криму.

Слідчі кваліфікували його злочинні дії як пособництво державі-агресору та вчинення воєнного злочину. Наразі досудове розслідування завершене та обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Фігуранту загрожує 12 років ув’язнення.

Досудове розслідування злочинної діяльності 70-річного «медпрацівника» здійснювали працівники відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини. Як розповів начальник цього підрозділу Ігор Дем’янюк, причетність фігуранта до протиправних дій встановили працівники відділу протидії кіберзлочинам у Херсонській області. Так, оперативники з’ясували, що директор медзакладу на початку липня 2022 року з ідейних проросійських поглядів добровільно погодився обійняти керівну посаду в незаконно створеному окупантами так званому «комунальном учрєждєніі «хєрсонскій псіхонєврологічєскій дом-інтернат»».

Після призначення так званий «тимчасово виконувач обов’язків директора» в актовій залі зібрав працівників медустанови. На зборах псевдокерівник повідомив присутнім, що український легітимний інтернат ліквідовано, а на його базі створена установа, яка працюватиме за російськими стандартами. Також «т.в.о. директора» провів агітаційний виступ на підтримку російської влади, закликав працівників продовжувати працювати в незаконно створеній медустанові та пообіцяв високий рівень заробітної плати в російських рублях.

Після перереєстрації закладу за стандартами рф псевдокерівник налагодив його повноцінне функціонування відповідно до вимог окупаційної адміністрації. Також у вересні 2022 року під час проведення незаконного референдуму фігурант забезпечив безперешкодний доступ до установи представників незаконно створеної місцевої влади і військовослужбовців рф задля голосування підопічних щодо входження Херсонської області до складу рф.

Крім цього поліцейські встановили, що наприкінці жовтня 2022 року псевдокерівник згідно з наказом окупаційної влади щодо евакуації цивільного населення на лівобережжя Херсонщини надав вказівку підлеглим працівникам із загальної кількості хворих жінок здійснити відбір пацієнток, які можуть самостійно пересуватися і обслуговувати себе. Таким чином було відібрано 54 громадянки. Після чого їх на двох автобусах у супроводі військових рф було примусово переміщено до ідентичного «медзакладу», розташованого на території тимчасово окупованого Криму. Перед деокупацією Херсона фігурант також виїхав на тимчасово окуповане Лівобережжя.

Слідчі інкримінували псевдокерівнику «медзакладу» вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави–агресора, (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України) та порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ).

Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Херсонської області